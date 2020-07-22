Авиалесоохрана Мурманской области провела плановые тренировочные сборы по спускам с вертолёта МИ-8

Важным элементом комплексной подготовки «лесного спецназа» является отработка навыков спуска с вертолёта МИ-8. Из-за пандемии сроки тренировочных сборов в 2020 году сместились, традиционно они проходят в мае. Там, где вертолёт не может сесть из-за рельефа, а надо это сделать максимально близко к очагу пожара, в бой со стихией и вступают десантники-пожарные.

В тренировке приняли участие 22 сотрудника лётной службы авиабазы с полной амуницией и специальным снаряжением. Под руководством опытных инструкторов они у себя в местах постоянной дислокации изучали сначала теорию, потом первичные навыки на вышке-тренажере, и только затем в воздухе - основные приемы безопасного спуска с винтокрылой машины на высоте до 40 метров .