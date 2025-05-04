Авиамоделисты Мурманской области успешно выступили на чемпионате и первенстве России в Кабардино-Балкарии

В городе Нарткала (Кабардино-Балкарская Республика) завершились чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту. Участие в масштабных соревнованиях приняли спортсмены из Мурманской области, которые достойно представили регион.

В рамках командного зачёта чемпионата России сборная Мурманской области заняла первое место в классе S-6-А (модели ракет на продолжительность полёта с лентой), а также второе место в классе S-3-А (модели ракет на продолжительность полёта с парашютом). В личном зачёте северяне также заняли призовые места: Сергей Иванов победил в классе S-9-A (модели ракет на продолжительность полёта с ротором), второе место занял Дмитрий Зубов. Заполярные спортсмены Тимой Хардиков и Сергей Большаков завоевали бронзовые медали в классах S-6-А и S-3-А, соответственно.

В первенстве России сборная Мурманской области одержала победу в классах S-6-А и S-9-А, а также заняла третье место в классе S-3-А. В личном зачёте «серебро» в классе S-9-А завоевал Илья Усс, а «бронзу» в классе S-6-А – Георгий Екатеринославский.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/