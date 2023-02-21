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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.23 19:15

Авианосец «Адмирал Кузнецов» опять на воде!

Проходящий модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док. Об этом сегодня сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«С учётом завершения докового ремонта на подводной части крейсера он сегодня выводится с доковой площадки и встаёт на место постоянного ремонта на 35-м заводе», — сообщил Рахманов в разговоре с телеканалом «Звезда».

Он также отметил, что в боевой состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ авианосец вернётся в 2024 году.

Напомним, авианосец является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России.

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