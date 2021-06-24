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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 15:00

Авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют передать ВМФ России в конце 2023 года

Авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют передать ВМФ России в конце 2023 года. По словам вице-президента по военному кораблестроению ОСК Владимира Королева, авианосец в июне-июле 2023 года после завершения ремонта выйдет в море на испытания, которые продлятся около года.

Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» завершится в 2023 году, и в конце того же года его передадут Военно-морскому флоту России. Об этом в кулуарах Международного военно-морского салона сообщил ТАСС вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Владимир Королев.

«Ремонт с модернизацией «Адмирала Кузнецова» завершится в первой половине 2023 года. Будут заменены полностью авионика, лётная палуба с трамплином, энергетическое оборудование, силовая установка. Корабль получит новую систему управления взлётом и посадкой самолётов целиком отечественной разработки. Состав палубной авиации останется прежний, ударного вооружения на крейсере не будет, его оснастят зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», - сказал Королев.

По его словам, авианосец в июне-июле 2023 года после завершения ремонта выйдет в море на испытания, которые продлятся около года. «В конце 2023 года «Адмирал Кузнецов» планируется передать флоту», - заключил вице-президент ОСК.

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