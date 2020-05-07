Авианосец «Адмирал Кузнецов» покрасят за 252 миллиона рублей

Центр судоремонта «Звёздочка» продолжает выполнение работ в рамках госконтракта на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». 30 апреля «Звёздочка» объявила запрос предложений на выполнение работ по окраске корабля.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок победителю процедуры предстоит провести очистку надстройки и окраску корпуса с выполнением сопутствующих работ по закупке материалов. Стоимость работ оценивается в 252 млн 477 тысяч 971,80 рубля.

Как следует из технического задания, выполнение работ разбито на три этапа. Завершение работ запланировано до 31 августа 2022 года.

В настоящее время тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится на 35-м СРЗ в Мурманске. Выход из ремонта единственного российского авианосца запланирован на 2022 год.