АВИАПЕРЕВОЗКИ И ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Авиаперевозки признаны самым быстрым и безопасным видом транспорта. Они пользуются наибольшим спросом, если нужно доставить груз из одной точки в другую, несмотря на значительные ограничения.

Сейчас авиаперевозки по миру заняли значительную долю рынка, опередив другие способы доставки.

ОСОБЕННОСТИ

Ключевой плюс грузовой авиации – оперативная доставка, выгодно отличающая её от других видов транспорта. Это делает возможным безопасную транспортировку ценных и скоропортящихся товаров, требующих поддержания определенного температурного режима.

Однако, авиаперевозки подходят не для всех грузов. К перевозке запрещены:

  • вещества, которые могут взорваться.
  • батареи;
  • легковоспламеняющиеся вещества;
  • газы;
  • драгоценности.

В некоторых ситуациях перевозка запрещенных грузов возможна при наличии разрешения от авиакомпании.

ДОСТОИНСТВА АВИАПЕРЕВОЗОК

У авиаперевозок три значительных плюса:

  1. Авиация незаменима для срочной доставки скоропортящихся товаров – например, медикаментов или продуктов питания. Быстрая доставка ценных грузов снижает риски.
  2. Авиаперевозки надежнее других видов транспорта. Повреждение груза в полете маловероятно – риск возникает только при погрузке-разгрузке.
  3. Самолеты легко преодолевают моря и горы.
  4. Таможенный контроль при авиаперевозках проходит дважды – при отправке и получении, а не на каждой границе, что ускоряет доставку и упрощает оформление.

ТРЕБОВАНИЯ К АВИАПЕРЕВОЗКАМ

Чтобы авиаперевозка прошла успешно, необходимо убедиться, что груз проходит по габаритам в грузовые люки самолета. Далее нужно проверить наличие маркировки.
Владельцу груза также необходимо подготовить полный пакет документов, соответствующий требованиям РФ и транзитных стран.

Чтобы все прошло успешно, выбирайте надёжного перевозчика в Москве, который, помимо выгодной цены, гарантирует сохранность груза и несет ответственность за него на всех этапах – от оформления договора до доставки получателю.

 

 

