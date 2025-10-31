АВИАПЕРЕВОЗКИ И ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Авиаперевозки признаны самым быстрым и безопасным видом транспорта. Они пользуются наибольшим спросом, если нужно доставить груз из одной точки в другую, несмотря на значительные ограничения.
Сейчас авиаперевозки по миру заняли значительную долю рынка, опередив другие способы доставки.
ОСОБЕННОСТИ
Ключевой плюс грузовой авиации – оперативная доставка, выгодно отличающая её от других видов транспорта. Это делает возможным безопасную транспортировку ценных и скоропортящихся товаров, требующих поддержания определенного температурного режима.
Однако, авиаперевозки подходят не для всех грузов. К перевозке запрещены:
- вещества, которые могут взорваться.
- батареи;
- легковоспламеняющиеся вещества;
- газы;
- драгоценности.
В некоторых ситуациях перевозка запрещенных грузов возможна при наличии разрешения от авиакомпании.
ДОСТОИНСТВА АВИАПЕРЕВОЗОК
У авиаперевозок три значительных плюса:
- Авиация незаменима для срочной доставки скоропортящихся товаров – например, медикаментов или продуктов питания. Быстрая доставка ценных грузов снижает риски.
- Авиаперевозки надежнее других видов транспорта. Повреждение груза в полете маловероятно – риск возникает только при погрузке-разгрузке.
- Самолеты легко преодолевают моря и горы.
- Таможенный контроль при авиаперевозках проходит дважды – при отправке и получении, а не на каждой границе, что ускоряет доставку и упрощает оформление.
ТРЕБОВАНИЯ К АВИАПЕРЕВОЗКАМ
Чтобы авиаперевозка прошла успешно, необходимо убедиться, что груз проходит по габаритам в грузовые люки самолета. Далее нужно проверить наличие маркировки.
Владельцу груза также необходимо подготовить полный пакет документов, соответствующий требованиям РФ и транзитных стран.
Чтобы все прошло успешно, выбирайте надёжного перевозчика в Москве, который, помимо выгодной цены, гарантирует сохранность груза и несет ответственность за него на всех этапах – от оформления договора до доставки получателю.
ООО «СТС Логистикс Транспорт».
ИНН 7718992996
