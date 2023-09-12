Авиаторы армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению задач лётного тактического учения

В соответствии с планом подготовки объединения лётчики отдельного смешанного авиационного полка приступили к выполнению задач летного тактического учения.

В ходе учения экипажи истребителей Су-24 выполнят задачи воздушной разведки. Во время полёта основной целью экипажа является выявление замаскированных пунктов управления и мест сосредоточения живой силы условного противника.

Экипажи самолётов МиГ-31 отработают действия по перехвату и уничтожению воздушных целей на малых и больших высотах при прикрытии войск и объектов флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в учении примет участие более 10 экипажей, среди которых будут лётчики из числа молодого пополнения. Они отработают задачи по боевому применению и слаженность действий в воздушном пространстве Заполярья.

Учение будет проводиться в течение недели в небе над отдельными районами Кольского полуострова, а также на авиационном полигоне Лумбовский в Мурманской области.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478749@egNews