Авиаторы Северного флота передали более двух тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений Костромской области

Более двух тонн сжиженного кислорода передали авиаторы Северного флота на аэродроме Кипелово под Вологдой учреждениям здравоохранения Костромской области. Кислород необходим для обеспечения больных, в том числе с тяжёлым течением новой коронавирусной инфекции.

Ранее медицинская служба Северного флота организовала передачу кислорода Минздраву Архангельской области. Также Северный флот готовится предоставить кислород Республике Коми.

Жизненно важный газ вырабатывается из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полётов самолётов. Его хранение и транспортировка осуществляется в жидком виде в специальных контейнерах.

Как сообщает пресс-служба СФ, накопленные запасы кислорода позволяют полностью обеспечить собственные потребности лётчиков Северного флота и оказать помощь гражданским медикам.