Авиаторы Северного флота передали пять тонн медицинского Кислорода в больницы Республики Коми

Очередные пять тонн медицинского кислорода передали авиаторы Северного флота Республике Коми. Кислород в жидком виде был сгенерирован на кислорододобывающей станции аэродрома Кипелово объединения ВВС и ПВО Северного флота в Вологодской области. Там же и прошла передача.

Всего северным регионам России от Северного флота было передано около 60 тонн жидкого кислорода, в том числе 20 тонн - Республике Коми.

Передача жидкого кислорода гражданским медикам осуществляется в соответствии с решением руководства Министерства обороны Российской Федерации и находится на постоянном контроле командования Северным флотом.

В авиационных частях Северного флота накоплен запас медицинского кислорода, достаточный для обеспечения потребностей своих лётчиков и медицинских учреждений, а также оказания помощи гражданской системе здравоохранения.

Медицинский кислород – не единственный вид помощи гражданским медикам. Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией медицинской службой Северного флота сформированы медицинские бригады из врачей терапевтического профиля, фельдшеров и медицинских сестёр – анестезистов. В Тульскую область отправлен один врач-терапевт филиала 1469 Военно-морского клинического госпиталя МО РФ из города Мирный Архангельской области, сообщает пресс-служба Северного флота.