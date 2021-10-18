Авиаторы Северного флота передали родственникам останки лётчика, погибшего при обороне Кольского Заполярья

В гарнизоне Северного флота Сафоново на территории музея ВВС Северного флота прошла торжественная церемония передачи родственникам останков лётчика – лейтенанта Михаила Галунова (1910 г.р.), погибшего в октябре 1941 года в ходе обороны Советского Заполярья во время Великой Отечественной войны.

Мероприятие возглавил заместитель командующего армией ВВС и ПВО Северного флота по военно-политической работе полковник Александр Ломакин. В митинге приняли участие военнослужащие, гражданский персонал объединения, родственники погибшего летчика и представители поисковой экспедиции, благодаря которым был найден и поднят самолёт.

Истребитель И-153-М62 с останками пилота, его одеждой и личными вещами обнаружили поисковики Северного флота в ходе работ в районе реки Западная Лица в безымянном озере. Останки пилота и боевая машина почти 80 лет пролежали в грунте на глубине 15 метров.

28 июля 2021 года на поверхность вместе с фрагментами самолёта были подняты 4 пулемёта ШКАС, двигатель, радиостанция, элементы кабины и другие обломки самолёта, а также личное оружие лётчика – пистолет ТТ.

В месте обнаружения советского истребителя был установлен памятный знак с эмблемой Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.