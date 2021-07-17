Авиаторы Северного флота почтили память Героя России Тимура Апакидзе, погибшего 20 лет назад

Сегодня, 17 июля, в День морской авиации ВМФ России авиаторы Северного флота провели памятный митинг перед сквером на площади Сафонова в Североморске, перед бюстом Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе – первого строевого лётчика, совершившего посадку истребителя Су-33 на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Он погиб ровно 20 лет назад на самолёте Су-33 в Псковской области в ходе выполнения демонстрационного полёта, посвящённого 85-летию морской авиации ВМФ России. С тех пор для авиаторов Северного флота 17 июля является днём памяти боевого товарища и наставника.

В митинге приняли участие командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, офицеры штаба объединения и лётный состав корабельных истребительных авиаполков, а также Глава ЗАТО Североморск капитан 2 ранга запаса Олег Прасов.

Авиаторы возложили цветы к памятнику и почтили память Героя России Тимура Апакидзе минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба СФ, после церемонии авиаторы-североморцы возложили цветы к бюсту легендарного лётчика-истребителя Северного флота первого Дважды Героя СССР в годы Великой Отечественной войны подполковника Бориса Сафонова, имя которого носят центральная улица Североморска, населённый пункт, где расположен штаб армии ВВС и ПВО Северного флота и корабельный истребительный авиаполк.