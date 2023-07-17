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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.23 22:25

Авиаторы Северного флота почтили память лётчиков-героев

Сегодня, в День авиации Военно-морского флота России, в главной базе Северного флота городе Североморске лётчики армии ВВС и ПВО почтили память Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе.

Легендарный палубный лётчик Тимур Апакидзе - первый строевой  лётчик, совершивший посадку истребителя Су-33 на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Он разбился 22 года назад на аэродроме Остров в Псковской области в ходе выполнения демонстрационного полёта, посвящённого 85-летию морской авиации ВМФ России.

В митинге приняли участие военнослужащие и представители командования армии ВВС и ПВО Северного флота, офицеры штаба объединения и летный состав корабельных истребительных авиаполков, а также представители администрации ЗАТО город Североморск.

Также участники митинга возложили цветы к бюсту легендарного лётчика-истребителя Северного флота - первого дважды Героя СССР в годы Великой Отечественной войны подполковника Бориса Сафонова, имя которого носят центральная улица Североморска и населённый пункт, где расположен штаб армии ВВС и ПВО Северного флота.

К бюстам героев, установленным в сквере на площади Сафонова, были возложены цветы. Память героев почтили минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, День авиации Военно-морского флота России отмечается в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ в память о победе морских лётчиков России над немецкими самолётами 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года в первом воздушном бою над Балтийским морем. Тогда четыре гидросамолета поднялись в воздух с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота. Они прикрывали от ударов немецкой авиации военно-морскую базу на острове Сааремаа. Над морем русские лётчики вступили в бой с четырьмя немецкими самолётами. В результате два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в бегство. Эта победа русских морских лётчиков легла в основу праздника - Дня авиации Военно-морского флота России.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12473226@egNews

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