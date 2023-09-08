Авиаторы Северного флота приступили к совершенствованию парашютно-десантной подготовки

Военнослужащие лётных частей объединения ВВС и ПВО Северного флота приступили к занятиям по парашютно-десантной подготовке. Её ежегодно проходят и совершенствуют военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп и лётный состав. Они начинают с изучения теории, а затем сдают зачеты на допуск к выполнению практических упражнений, в том числе для отработки навыков прыжков с парашютом на наземных тренажёрах.

Программой подготовки предусмотрено детальное изучение парашютной системы и методам её подгонки, способы укладки и формирование практических навыков действий и поведения в нестандартных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по окончании теоретической подготовки предусмотрено выполнение прыжков с парашютом в различном диапазоне высот, в том числе упражнения с задержкой раскрытия купола.

В обеспечении практической части курса воздушно-десантной подготовки задействованы силы и средства отдельной вертолётной эскадрильи армии ВВС и ПВО Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478453@egNews