Авиаторы Северного флота рассказали юнармейцам о роли войск связи в Вооруженных силах России

В клубе гарнизона авиаторов Северного флота Сафоново состоялась встреча военнослужащих и гражданского персонала штаба армии ВВС и ПВО с юнармейцами. Авиаторы провели со школьниками занятие, в ходе которого рассказали о роли войск связи в Вооруженных силах России.

По мнению школьников, это был не только увлекательный экскурс в историю, но и интереснейшее знакомство с нынешними возможностями российской армии.

В ходе занятия школьникам рассказали подвигах и достижениях воинов-связистов в годы Великой Отечественной войны, ознакомили с методикой работы с азбукой Морзе. Юнармейцы узнали много нового и о современных средствах и комплексах обеспечения связью авиации Северного флота.

Всего в мероприятии приняло участие более 20 участников военно-патриотического движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба СФ, командование объединения армии ВВС и ПВО Северного флота в рамках программы военно-патриотического воспитания молодёжи на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые и другие мероприятия в гарнизоне, в музее ВВС Северного флота, а также в воинских частях.