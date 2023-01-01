Автобус «Лыжня зовёт» довезёт мурманчан – любителей зимнего спорта до «Снежинки»
Праздничные дни - хорошая возможность провести время на свежем воздухе. Традиционно одним из самых популярных мест для спорта и отдыха является мурманская «Снежинка».
Как сообщает администрация города Мурманска, с 4 января доехать до КП-2 будет можно на общественном транспорте.
Специальный автобус «Лыжня зовёт» будет курсировать по маршруту. ул. Радищева (конечная остановка троллейбуса №3) — АЗС (ул. Рогозерская) — КП-2 (спорткомплекс «Снежинка»).
Расписание движения автобуса:
с конечного пункта ул. Радищева
среда – 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30;
выходные и праздничные дни - 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 12.30, 13.00, 13.30;
с конечного пункта КП-2 спорткомплекса «Снежинка»
среда - 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45;
выходные и праздничные дни - 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/