Автобус с российскими моряками в Норвегии попал в ДТП. Есть пострадавшие

Автобус с российскими моряками, следовавший по маршруту аэропорт Киркинеса - пункт пропуска «Борисоглебск» на российско-новрежской границе, попал в аварию, небольшие травмы получили пять человек. Об этом 11 февраля сообщает российское консульство в Киркенесе.

Всего в автобусе находились 38 моряков. Из них 34 моряка - члены экипажа траулера «Обеляй», четверо - члены экипажа траулера «Капитан Дураченко».

ДТП произошло примерно в 9.30 мск.

«Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организована транспортировка российских граждан в больницу Киркенеса», сообщает «РГ» со ссылкой на консульство РФ.

Как сообщает норвежское телевидение «NRK», автобус попытался объехать стоящий на трассе бульдозер, но по встречной полосе шла машина. Из-за резкого торможения автобус сильно занесло и он перевернулся. Почти все пассажиры в это время спали.

«Морякам повезло, это могла быть очень серьёзная авария», заявила представитель полиции Марта Лисхольм.

Россияне будут доставлены на родину другим автобусом. Пока что они размещены в карантинной гостинице «Scandic» в Киркенесе.