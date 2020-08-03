Автобусный парк АО «Электротранспорт» пополнился четырьмя машинами завода «МАЗ»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили автобусное депо на улице Домостроительной и проверили комфортность новых автобусов.

Транспортные средства современные, приспособлены для перевозки маломобильных групп населения – они низкопольные, имеют специальный пандус. Машины оборудованы навигационными системами, кнопками вызова водителя, устройствами подзарядки гаджетов.

– С этим поставщиком мы работаем не первый год. Техника минского завода положительно зарекомендовала себя в работе в условиях крайнего Севера, – рассказал Андрей Сысоев. – Отличительной особенностью двух автобусов является наличие системы кондиционирования.

Наряду с ежегодным обновлением парка машин, внедряются современные технологии в организацию перевозок. Для удобства пользования городским транспортом на посадочных площадках устанавливаются электронные табло. Кроме того, разработана специальная онлайн-карта, позволяющая отследить местоположения необходимого маршрута. Для удобства оплаты проезда внедряются самые современные способы.

– Работа по обновлению транспортного парка системная, – отметил Евгений Никора. – В прошлом году было приобретено более 20 единиц техники. В этом году планируется закупить еще 5 троллейбусов.

Стоит отметить, что в процессе перевозок соблюдаются все требования связанные с эпидемиологической обстановкой. Техника несколько раз в день проходит обработку специальными средствами.