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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.22 16:30

Автодорога Кола – Мурмаши ремонтируется с применением высокопрочного асфальта, включенного в Реестр новых технологий

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова проверила качество работ на автодороге Кола – Мурмаши, которые ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Контракт на проведение работ на объекте был заключён в августе, причина – замена подрядной организации. На сегодняшний день выполнено фрезерование покрытия ремонтируемого участка автодороги. Объем работ составил порядка 40 тыс. квадратных метров, уложено 27 тысяч квадратных метров верхнего слоя асфальта.

На объекте применяется новый высокопрочный асфальт марки А16ВН, который включен в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

Ремонт в стадии завершения. Согласно контракту, срок окончания работ – 30 сентября.

Как сообщает региональное6 Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рейде по контролю качества ремонтных работ приняли участие представители Общественного народного фронта, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова, руководитель Мурманскавтодора Артём Долгов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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