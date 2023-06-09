Автодорога Пиренга – Ковдор по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирована с опережением графика

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» закончены ремонтные работы автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пиренга — Ковдор (выборочно) общей протяженностью 5,65 км.

Работы велись на участках км 80+350 — км 83+360, км 66+400 — км 67+330, км 67 + 550 – км 68 + 920, км 53+650 – км 54+000, км 38+900 — км 39+800.

Дорожники выполнили работы по устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн: она наиболее практична и имеет высокую стойкость к воздействию внешних факторов, проведены работы по планировке обочин с обеспечением поперечных уклонов с добавлением материала от фрезерования, нанесена дорожная разметка.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, согласно контракту, гарантийный срок на дорожное покрытие составляет 4 года, на горизонтальную разметку – 6 месяцев.

Напомним, в 2021 году подрядной организацией было отремонтировано порядка 19 тысяч погонных метров дорожного полотна на выборочных участках с км 1 по км 96, а в 2022 году полностью завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия в объеме 9 тысяч погонных метров на участках дороги с 0 км по 95 км.

Дорога не только выполняет функцию основной дороги района, которая обеспечивает хозяйственные перевозки и движение пассажирского транспорта, но и является дорогой к прекрасным туристическим местам и живописным пейзажам у больших озер Верхняя и Нижняя Пиренга.

Фото: https://gov-murman.ru