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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.21 11:00

Автодорога Североморск-Североморск-3 в 2021 году будет передана в собственность Мурманской области

Автодорога Североморск-Североморск-3 в 2021 году будет передана в собственность Мурманской области. Об этом вчера на заседании правительства региона доложил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

«Трасса протяженностью 27 км сейчас принадлежит ЗАТО г.Североморск, и степень ее износа составляет порядка 70%. Переход дороги в государственную собственность региона позволит в 2022 году осуществить более существенный ремонт за счёт областного дорожного фонда», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

В 2019-2020 годах бюджету муниципального образования ЗАТО г.Североморск уже выделялось более 25 млн на приведение в нормативное состояние этой дороги, ещё 29 млн выделено в 2021 году. Однако трасса нуждается в полноценном плановом ремонте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дорога имеет большое значение для муниципалитета, так как связывает населенные пункты Щукозеро и Североморск-3 с административным центром муниципального образования – городом Североморском. Кроме того, трасса необходима для обеспечения подразделений Северного флота, базирующихся в Североморске-3.

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