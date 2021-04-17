Автодорога Североморск-Североморск-3 в 2021 году будет передана в собственность Мурманской области. Об этом вчера на заседании правительства региона доложил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

«Трасса протяженностью 27 км сейчас принадлежит ЗАТО г.Североморск, и степень ее износа составляет порядка 70%. Переход дороги в государственную собственность региона позволит в 2022 году осуществить более существенный ремонт за счёт областного дорожного фонда», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

В 2019-2020 годах бюджету муниципального образования ЗАТО г.Североморск уже выделялось более 25 млн на приведение в нормативное состояние этой дороги, ещё 29 млн выделено в 2021 году. Однако трасса нуждается в полноценном плановом ремонте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дорога имеет большое значение для муниципалитета, так как связывает населенные пункты Щукозеро и Североморск-3 с административным центром муниципального образования – городом Североморском. Кроме того, трасса необходима для обеспечения подразделений Северного флота, базирующихся в Североморске-3.