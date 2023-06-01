Автодорогу Мишуково-Снежногорск ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Участки автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мишуково-Снежногорск км 0+000 – км 36+000 (выборочно) и км 19+000 – км 38+160 (выборочно) вошли в этом году в перечень ремонтируемых объектов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подготовительные работы, такие как расчистка дорожной полосы и кюветов от мусора, мероприятия по организации дорожного движения завершены.

Подрядчик приступил к основным строительно-монтажным работам. Работы ведутся сразу на двух участках.

На первом участке (км 6 – км 7) закончены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, укладке нижнего (выравнивающего) слоя покрытия и уже начаты работы по устройству верхнего слоя асфальта. На втором участке (км 12 – км 22) начались работы по фрезерованию существующего покрытия.

Также на опасных участках дороги Мишуково – Снежногорск запланирована установка разделительных дорожных сигнальных столбиков, которые из-за наличия светоотражающих элементов и яркого белого корпуса заметны в тумане и темное время суток, и позволят водителям ориентироваться по полосам движения. В планах обновить и дорожные знаки.

Гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные нарушения – 4 года, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru