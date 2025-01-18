«Автограф»: университетский ансамбль «КЛюП-студия» приглашает северян на традиционный ежегодный большой концерт

За 24 года существования этот удивительный коллектив Мурманского арктического университета заслужил множество лестных эпитетов от журналистов: «лучший студенческий музыкальный коллектив», «лицо и гордость университета», и даже «легенда».

Как сообщает vk.com/murmanculture, каждый год ансамбль радует зрителей десятками концертов на предприятиях, в организациях, воинских частях, госпиталях и на кораблях Северного флота. Но главное событие, к которому они готовятся весь год, — это традиционный ежегодный большой концерт.

В этот раз «КЛюП» назвал его «Автограф». За 2,5 часа зрители услышат уже полюбившиеся песни из всех шести авторских альбомов, новые композиции, которые скоро войдут в новый альбом, а также кавер-версии хитов отечественной и зарубежной эстрады.

Большой концерт состоится в Детской театральной школе Мурманска 18 января в 17.00.

Фото: https://vk.com/club228711076?z=photo-228711076_457239029%2Fe99069646a28e1504b