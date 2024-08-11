Автоинспекторы проверяют автомобилистов на трезвость

С 9 по 18 августа оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходит в Мурманской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в этом году стражами правопорядка пресечено более 700 фактов управления транспортными средства в состоянии опьянения.

Сотрудники полиции призывают сознательных граждан сообщать в полицию о тех водителях, которые управляют автомобилем будучи в состоянии алкогольного опьянения по телефонам: 127 или 112.

Фото Госавтоинспекции МО 51/ТГ