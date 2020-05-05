Автолюбителям пора откладывать дополнительные деньги на новые штрафы

Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, cреди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

«Традиционно, если речь идёт о водителях, принимаются максимально жёсткие и одностроронние решения. Хотя в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей», — отметил он.

В соответствии с внесенными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. «Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость», — отметил эксперт.

При этом штраф составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч рублей — для юридических.

Власти также не забыли и «ставшую уже привычной» парковку на газоне, детских и спортивных площадках и мойку в неположенных местах — штраф за это нарушение также составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч — для юрлиц.

«Кстати, последнее может ударить по сервису каршеринга, ведь не секрет, что бригады специалистов часто приводят машины в товарный вид прямо там, где они и были запаркованы по окончании аренды», — сказал эксперт.

По словам Васильева, вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования по новым тарифам будет обходиться в 30 тысяч рублей или в виде залога автомобиля.

Кстати, в КоАП войдёт и штраф за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра. Формулировка обоснования этого нарушения подразумевает, что под действие штрафа могут попадать и владельцы припаркованных авто, сигнализация которых необоснованно мешает гражданам отдыхать. «Правда, не очень понятно, как отличить, сработала сигнализация в результате действий злоумышленников или по причине неисправной электроники», — сказал эксперт.

По мнению Васильева, самая неопределенная категория нарушений — опасное вождение, которое будет караться штрафом в 5 тысяч рублей. Критерии, определяющие опасное вождение по-прежнему весьма расплывчаты, ведь оно совсем не обязательно может быть связано с высокой скоростью движения автомобиля.