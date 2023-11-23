Автоматический пункт весогабаритного контроля установят на автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами

Заключён государственный контракт на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, с установкой пункта автоматического весового контроля (АПВГК) на 31 км дороги и последующим его содержанием.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках контракта будет разработана не только проектная документация, но и полностью выполнены работы по капитальному ремонту участка дороги (км 30+500 – км 30+750) и монтажу оборудования АПВГК. В плане также обустройство пункта освещением.

Автоматический пункт весогабаритного контроля начнёт работать в конце 2024 года и будет выполнять оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств.

Также будет возможность производить фотофиксацию и распознавание категории транспортного средства, сбор, обработку и хранение сведений о нарушении, с последующей передачей указанных данных в ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

После завершения всех работ госконтрактом предусмотрено последующее содержание объекта контроля до конца 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru