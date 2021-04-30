Автоматический пункт весового и габаритного контроля появится на автоподъезде к Апатитам

В Мурманской области реализуется проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Он включает в себя мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, увеличение числа камер фото- и видеофиксации и размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля.

«В этом году мы запланировали выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля на автоподъезде к городу Апатиты, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин. – Контракт уже заключён, подрядчиком стало ООО «РУСОПЕРАТОР».

Общий срок выполнения работ с 5 мая по 20 октября текущего года.

Контроль веса и габаритов проезжающего автотранспорта производятся с целью предотвратить причинение ущерба автомобильным дорогам, каждая из которых рассчитана под определенную нагрузку. Зачастую транспортные средства передвигаются с внушительным перевесом, что ухудшает качество дорожного покрытия.

Кроме того, в области увеличивается число контрактов, предусматривающих применение наилучших технологий и материалов при устройстве дорожного полотна. Это позволит повысить качество и долговечность дорожного покрытия, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.