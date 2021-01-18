Автоматизированная система контроля уборки улиц проходит опытную эксплуатацию

Вопрос качества содержания территорий муниципальных образований обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Подробно о ходе внедрения системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) главе региона доложила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

На сегодняшний день из общего количества уборочной техники в регионе – 430 единиц – в системе зарегистрировано 412 единиц. Полноценно функционируют, то есть передают данные в систему через бортовое навигационно-связное оборудование со спутниковым навигационным приёмником ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 287 единиц.

Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области проведен анализ информативности всех отчётов системы – недочёты, касающиеся ручной уборки, направлены разработчику. Сбои, связанные с отображением техники, видимой ранее, также устраняются.

«Этап опытного пилотирования позволяет нам выявить мелкие недочёты в работе системы. Все замечания оперативно транслируются разработчику для дальнейшего их устранения. Ввод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на 28 января этого года», – отметила Алёна Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, система мониторинга уборки территорий муниципальных образований предназначена для организации работы подрядных организаций по координации и направлению специализированной уборочной техники для обслуживания улично-дорожной сети муниципального образования с предоставлением отчетности как в реальном времени, так и в хронологическом порядке за последний год.