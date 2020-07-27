Автоматизированные посты радиационного контроля системы АСКРО Кольской АЭС дополнительно оснастят новыми автономными дозиметрами

Контроль радиационной обстановки в районе расположения Кольской АЭС вскоре будет дополнительно осуществляться при помощи приборов GammaTracer, созданных специалистами из Германии. Главная особенность нового измерительного оборудования – рекордная автономность, до 10 лет после потери питания.

Автоматизированные посты радиационного контроля местности вокруг Кольской АЭС оснащаются новыми приборами в дополнение к действующим интеллектуальным детекторам финского производства и отечественным дозиметрам повышенного класса, введенным в строй в 2019 году.

«Оперативная и достоверная информация о радиационной обстановке является одним из важнейших элементов обеспечения безопасности персонала атомной станции и населения, проживающего в районе ее расположения. Новые автономные дозиметры позволят в автоматическом режиме в течение длительного времени получать данные измерений даже без использования внешнего источника питания. Такой дополнительный контроль еще больше повысит степень надежности всей системы АСКРО и гарантирует ее бесперебойную работу в любых ситуациях», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает Управление информации и общественных связей КАЭС, автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) была внедрена на Кольской атомной станции в период с 1993 по 2000 гг. Сегодня в ее составе работают 15 автоматизированных постов радиационного контроля, 5 автоматических метеостанций, метеолокатор, две передвижных лаборатории радиационного и экологического контроля, а также радиоретрансляторы и информационно-аналитический центр.

Сбор данных АСКРО в режиме онлайн осуществляет Кризисный центр Концерна Росэнергоатом. Измерения производятся и передаются автоматически каждые 5-10 минут. При этом результаты публикуются в открытом доступе на сайте www.russianatom.ru и ознакомиться с ними может любой желающий.