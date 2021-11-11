Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают добавить ряд новых норм, касающихся автомобилистов — в частности, за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции хотят лишать прав на срок до трёх лет или штрафовать на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект нового КоАП, разработанный Минюстом.

По данным издания, некоторые составы впервые дополнены усиленными санкциями за повторные (в течение года) нарушения. Например, за управление машиной с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водителя предлагают штрафовать на пять тысяч рублей или даже лишать прав.

За отказ остановиться по требованию полиции наказание также ужесточается. Сейчас в статье 12.25 КоАП фигурирует штраф в 500-800 рублей. Проект нового кодекса предусматривает лишение прав на срок до трёх лет или штраф в размере 40 тысяч рублей за «неоднократный» отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Речь идёт о ситуациях, когда правоохранители вынуждены гнаться за нарушителем и даже открывать огонь.

Штраф за стоянку вне специально отведённых «карманов» предлагают увеличить с одной до трёх тысяч рублей. При этом такая санкция сможет применяться не только на автомагистралях, но и на «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3 (например, на МКАД).

За управление средствами и механизмами, не предназначенные для движения по автодорогам общего пользования, предлагают штрафовать на одну-две тысячи рублей. Речь идёт, к примеру, о снегоходах, болотоходах, мотоблоках.

Согласно проекту нового КоАП, максимальный штраф за перевозку детей без автокресла составит пять тысяч рублей, а не три тысячи, как сейчас.

Как пишет издание, главное смягчение нового кодекса — полное исключение из документа такого вида наказания, как арест. По словам источника газеты, Минюст прорабатывает такой сценарий в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях, при этом окончательное решение пока не принято.

Министерство также работает над проектом процессуального КоАП. По данным «Коммерсанта», в нём хотят ввести процедуру временного «ограничения» права управления машиной. Её планируют применять в случаях, когда водитель грубо нарушил правила дорожного движения, до решения суда.

Разработка нового КоАП проходит в рамках реформы законодательства об административных правонарушениях. Цель реформы — усовершенствовать процедуру рассмотрения дел и обеспечить адекватность наказания за то или иное правонарушение.