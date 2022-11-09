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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 11:30

Автомобильная дорога Кола-Мурмаши отремонтирована в рамках национального проекта

Завершены ремонтные работы на участке автомобильной дороги Кола – Мурмаши с подъездами, км 0 – км 14 (выборочно) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность отремонтированной автомобильной дороги составляет порядка 6 тысяч метров. При укладке дорожной одежды на объекте применялся новый высокопрочный асфальт марки А16ВН, который включён в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Также восстановлены профили обочин с обеспечением поперечных уклонов и нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со световозвращающими частицами (микростеклошарики).

«Контракт заключился позже всех, потому что произошла замена подрядчика. Отторговались заново, заключен контракт практически под конец сезона – 17 августа», – прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

В следующем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы на автомобильной дороге Кола – Мурмаши будут продолжены на других участках (км 4+000 – км 18+000). Общая протяжённость запланированных к ремонту участков составит порядка 4,5 тысячи метров.

В ходе ремонта планируется выполнить расчистку полосы отвода от растительности, фрезерование изношенного покрытия и устройство двух новых слоев асфальтобетонного покрытия: выравнивающего и верхнего, толщиной 5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной  смеси (ЩМА-16), нанесение горизонтальной разметки краской с микростеклошариками.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в случае выявления дефектов покрытия определён гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные нарушения. Он составляет 4 года.

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