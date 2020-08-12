Автомобильная дорога «Салла» отремонтирована в рамках дорожного нацпроекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин вместе с руководством администрации Кандалакшского района и главой администрации сельского поселения Алакуртти оценили качество работ на трассе Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла», где в рамках нацпроекта был приведён в порядок участок протяженностью 5 километров .

«В общей сложности в Мурманской области в рамках нацпроекта завершено уже 8 объектов. Здесь работы были выполнены также раньше контрактных сроков.

Качество уложенного асфальта проверяется на сертифицированном лабораторном оборудовании Мурманскавтодора – регионального заказчика, – рассказал министр. – Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в региональной части будет приведено в порядок 8 участок магистралей. До конца лета все они будут закончены».

Стоимость работ на автомобильной дороге составила более 55 миллионов рублей. На отремонтированном участке подрядчик провёл работы по расчистке полосы отвода и кюветов, укреплению обочин грунтощебнем, укладке нижнего и верхнего слоя асфальта и нанес разметку. Гарантийный срок составляет 4 года.