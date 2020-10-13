Автомобильный подъезд к городу Гаджиево в 2021 году будет отремонтирован в приоритетном порядке

Накануне вице-губернатор Юрий Сердечкин совершил рабочую поездку в ЗАТО Александровск. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса он изучил и оценил ситуацию, сложившуюся с ремонтом автоподъезда к городу Гаджиево.

Согласно заключенному контракту подрядная организация должна была выполнить на участке трассы Снежногорск – Гаджиево устройство дорожного покрытия с нанесением разметки, а также укрепление обочин. Однако работы так и не начались. Юрий Сердечкин осмотрел участок трассы, который нужно было привести в порядок, а также провёл встречи с руководством ЗАТО Александровск и Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Надо отметить, что всего контракт с подрядной организацией включал в себя ремонт на трёх объектах. В ходе проверки выяснилось, что заключение контракта на ремонт затянули сами участники электронного аукциона. Решение Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг они оспаривали около трёх месяцев, а последующие процедуры оформления осложнились распространением коронавирусной инфекции. В итоге подрядчик приступил к исполнению контракта значительно позже запланированного срока и справился не со всеми заявленными объёмами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на автоподъезде к Заозерску работы выполнены полностью, на дороге к посёлку Корзуново подрядчик исправляет ошибки, выявленные по результатам проверки качества укладки асфальта. А по автодороге Снежногорск – Гаджиево, где работы не начались, дальнейшие решения будут приниматься исходя из нужд муниципалитета и необходимости учитывать погодные условия при осуществлении ремонтных работ.

«На Северном флоте, в том числе и в городе Гаджиево, выполняются важнейшие для нашей страны задачи, конечно, автомобильная дорога, ведущая в город, должна постоянно быть в нормативном состоянии. К сожалению, уже скоро в Заполярье ожидается снег, который препятствует качественному проведению дорожных работ. А значит, участок трассы, который не был приведен в норму в этом сезоне, в 2021 году будет отремонтирован в приоритетном порядке. И я лично проконтролирую, чтобы это было сделано. Что касается действующего подрядчика, то в понедельник он получил уведомление о расторжении контракта. Кроме того, ему выставлены штрафные санкции в размере 550 тысяч рублей», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

Напомним, что по итогам оперативного совещания 12 октября губернатор Андрей Чибис дал поручение курирующему заместителю и профильному министерству выяснить причины, по которым не был выполнен ремонт дороги к городу Гаджиево.