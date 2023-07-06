Автомобильный пробег ветеранов-подводников и членов их семей под девизом «Слава подводникам Родины!» прибыл в главную базу Северного флота город Североморск

На Приморской площади флотской столицы участников автопробега встретили представители командования дивизии ракетных кораблей Северного флота и администрации ЗАТО город Североморск.

У памятника «Героям-североморцам - защитникам Советского Заполярья» собравшиеся провели митинг, возложили венки и цветы, почтив память североморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

После чего для ветеранов-подводников и членов их семей была организована экскурсия в североморском филиале Военно-морского музея Северного флота «Краснознамённая подводная лодка «К-21». Заведующий филиалом музея Юрий Волощенко рассказал им об истории легендарных североморцев-подводников, Краснознамённой подводной лодке «К-21» и о современных подводных силах Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, участники автопробега выразили благодарность командованию Северного флота за теплый приём ветеранов в гарнизонах флота. После посещения Североморска экипажи автопробега выдвинулись в город Санкт-Петербург.

Ранее участники автопробега «Слава подводникам Родины!» побывали в различных гарнизонах Северного флота. Они посетили города Полярный, Гаджиево, Видяево и Заозерск, почтили память подводников, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, а также североморцев участников Великой Отечественной войны.

Автопробег «Слава подводникам Родины!» стартовал 1 июля в Санкт-Петербурге. Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к службе в подводном флоте.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472220@egNews