Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой

«Индекс здоровья российского бизнеса» проанализировал развитие автомобильного рынка (автомобили / автосалоны / запчасти / автосервис / автомойки) в России. Анализ показал серьёзное падение авторынка — по итогам II квартала 2025 года относительно того же периода в 2024-ом он вошёл в топ-5 отраслей с негативной динамикой в микро-, малом и среднем бизнесе.

По итогам II квартала 2025 года максимальный «Индекс здоровья» получила категория юридических и консалтинговых услуг — 71 балл из 100. Для авторынка он составил всего 40 баллов (против 52 баллов годом ранее). Наихудшие результаты в течение года (Q2 2024-2025) отрасль показала в I квартале 2025 года, когда индекс опустился до 34 баллов. Однако во II квартале 2025 года показатели улучшились — совокупности с тем, что в конце июля Центробанк снизил ключевую ставку на 2 п.п., это даёт надежду на позитивный тренд. Наибольшее падение во II квартале этого года наблюдается в среднем бизнесе (с 63 до 45 баллов), наименьшая — в малом (с 41 до 33 баллов).

«Индекс здоровья» российского бизнеса в сегменте автомобильного рынка

I кв. 2024 II кв. 2024 III кв. 2024 IV кв. 2024 I кв. 2025 II кв. 2025 В целом 46 52 51 45 34 40 Микро 48 51 50 42 34 41 Малый 38 41 43 44 28 33 Средний 51 63 59 49 39 45

Спад подтверждает и статистика продаж автомобилей. По данным «Автостат», за первое полугодие 2025 года в России было продано 530375 новых легковых автомобилей, что на 26,3% меньше, чем в первом полугодии 2024-го. Отрицательную динамику показали продажи большинства популярных марок. Рост продаж наблюдался у «Solaris», «Belgee», «Jetour», «GAC». Самым провальным для авторынка стал март, когда продажи рухнули на 45,5%.

По оценкам «Точка Банка», падение оборотов[1] в микро-, малом и среднем автобизнесе во II квартале 2025 года относительно II квартала 2024-го составило около 12%.

Основной причиной падения стала высокая ключевая ставка. Она спровоцировала удорожание кредитов — ставка 27% и более для большинства покупателей стала заградительной. В то же время она повысила привлекательность вкладов, где ставка составляет 20–22%. Ещё одна причина — утильсбор, который серьёзно увеличил стоимость автомобилей. В результате покупатели заняли выжидательную позицию. Они ждут снижения цен на автомобили, скидок, более доступных кредитов, возвращения ушедших автобрендов.

«Снижение продаж в автосекторе вызвано не только высокой ключевой ставкой и осторожностью покупателей. Сыграло роль и затоваривание: перед ростом утильсбора дилеры завезли машины, опираясь на прошлогодний спрос, а заводы в январе–феврале нарастили выпуск под пиковые планы. Спрос упал — складские остатки выросли. Теперь же, по нашим оценкам, дно пройдено. Консенсус‑прогноз российских финансистов предполагает снижение ключевой на 1–2 п. п., что облегчит кредиты и сможет поддержать спрос. Если тренд продолжится, разрыв с уровнем 2024‑го останется, но провалов масштаба мартовского мы уже не ожидаем», — объясняет Юлия Криган, старший дата-журналист «Точка Банка».

Вместе с оборотами компаний сокращаются и рекламные бюджеты. По данным платформы омниканального маркетинга «Calltouch», во II квартале 2025 года количество лидов, которые приходят на сайты компаний автомобильного сектора с платной рекламы, сократилось на 19%, из поисковых систем — на 27% по сравнению с тем же периодом в 2024 года. В то же время люди стали внимательнее изучать предложения, информацию на сайтах. Так, количество сессий с просмотрами выросло на 10%. Такое поведение пользователей косвенно подтверждает наличие отложенного спроса.

«Количество обращений в автосалоны стабильно снижается, а стоимость привлечения одного покупателя продолжает расти и уже превысила 5 тысяч рублей. В ситуации падения рынка и снижения спроса на автомобили автодилерам нужно выстраивать диалог с клиентами и анализировать эффективность коммуникации. За последние годы рынок сильно изменился. В России продаются десятки брендов, и люди не видят разницы между ними. В то же время в медиаполе часто появляются, возможно, заказные вбросы о низком качестве китайских автобрендов. Это не соответствует действительности, но покупатели зачастую предпочитают не разбираться в правдивости таких сообщений. В результате они предпочитают купить подержанного «немца» или «японца», чем новую китайскую машину», — комментирует Артур Саркисян, «CEO Calltouch».

Сжимается и рынок труда. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, количество вакансий во II квартале 2025 года сократилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заработные платы в отрасли выросли на 15%. Это связано с оптимизацией зарплатного фонда и фокусом на эффективность труда. В автоотрасли активно внедряется автоматизация многих бизнес-процессов, что позволяет сокращать штат, а зарплатный фонд перераспределять между оставшимися сотрудниками. Самые высокие зарплаты предлагают микропредприятия: медианная зарплата составила 96200 рублей против 84167 рублей в средних компаниях.

«Снижение количества вакансий характерно не только для автоотрасли. Это связано с нескольким факторами. Бизнес перешёл от наращивания коллективов и массового найма к повышению эффективности и производительности труда. При этом в некоторых регионах сохраняется высокий дефицит кадров и запрос на специалистов растёт. Например, в Архангельске и Перми количество вакансий в автоотрасли выросло на 30%, в первую очередь за счёт среднего бизнеса. Как правило, такая тенденция характерна для промышленных регионов, где есть крупные промышленные производства. Здесь сохраняется высокая потребность в кадрах, а малые предприятия вынуждены конкурировать за сотрудников с крупным бизнесом», — объясняет Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.