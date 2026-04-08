Автоответчики на основе ИИ приводят к потере крупных клиентов

Каждый шестой потенциальный заказчик бросит трубку, как только поймёт, что с ним разговаривает не человек, а робот. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Респонденты отвечали на вопрос о готовности общаться с ИИ-секретарями.

Общее отношение к роботам с искусственным интеллектом, отвечающим на рабочие звонки, скорее негативное. Большинство представителей бизнеса (61%) при столкновении с ИИ-автоответчиком сразу попросят пригласить человека-оператора. Лишь 15% опрошенных готовы общаться с роботом. 17% респондентов положат трубку немедленно, причём чаще всего так поступают представители крупных компаний (22%). 7% затруднились с ответом.

Среди компаний разных сфер деятельности наиболее терпимо к роботам-автоответчикам относятся в логистике и финансах (общаться с роботом продолжат 23 и 20% соответственно). Самыми нетерпимыми оказались представители сферы образования: 71% сразу попросят человека, а доля тех, для кого общение с роботом в порядке вещей, составляет лишь 6%. Высокий уровень отторжения (немедленно положат трубку) зафиксирован среди представителей IT-компаний и организаций сферы сбыта (по 24%) — эта ситуация примечательна тем, что IT-компании разрабатывают ассистентов на основе ИИ, а компании сферы продаж наиболее заинтересованы в их внедрении.

В Москве немного больше, чем в среднем по стране, как тех, кто будет общаться с ИИ-ассистентом (17%), так и тех, кто бросит трубку (20%). В северной столице больше всего сторонников живого общения: 3 из 4 представителей петербургских компаний будут требовать к телефону человека.

Время проведения опроса: 2 марта — 2 апреля 2026 года.