Автопарк ГОУП «Мурманскводоканал» пополнился новой автомобильной техникой

ГОУП «Мурманскводоканал» продолжает работу по обновлению автопарка в рамках собственного плана мероприятий по развитию. Меньше чем за год на место морально устаревших «авариек» пришли полноприводные микроавтобусы «Форд». Новый автопарк также представлен автомобилями «Лада Ларгус» и «Рено Логан», машиной-бочкой на базе грузовика Man, двумя каналопромывочными машинами «Scania».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, новую технику руководство предприятия продемонстрировало первому заместителю министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергею Лупанскому.

На сегодня в эксплуатацию поступило ещё 7 автомобилей «Рено Логан», 2 «КамАЗа» и экскаватор. Кроме этого, в ремонтном цехе установили автоматический подъёмник для ремонта автомобилей, закуплен современный слесарный инструмент.

«Новый парк – это в первую очередь новые, более комфортные условия для сотрудников, которые обслуживают систему водоснабжения и, как следствие, более качественное выполнение работ», – прокомментировал Сергей Лупанский.

Замглавы профильного ведомства отметил водоканал одним из лидеров среди областных предприятий в части обновления своей материально-технической базы.

На предприятии подчеркивают, что кроме прочего, обновление автопарка и, тем самым улучшение условий труда сотрудников, повышает привлекательность водоканала как работодателя для молодых специалистов, отмечает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-139798310_1810?z=photo-139798310_457241670%2Fwall-139798310_1810