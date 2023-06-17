Мурманская область. Арктика (16+)17.06.23 11:00
Автопарк муниципальных учреждений образования пополнится новыми школьными автобусами
Правительством Мурманской области принято решение о передаче в Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район новых школьных автобусов для организации перевозки детей и учащихся.
Принятие такого решения стало возможным благодаря поддержке федерального правительства – автобусы были приобретены Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета для обновления регионального парка школьных автобусов.
Решение о передаче техники подготовлено Министерством имущественных отношений Мурманской области и принято постановлением правительства Мурманской области.
Ещё два новых автобуса планируется к передаче в Кировск.
Фото: https://gov-murman.ru
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