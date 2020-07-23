Автопарк системы образования ЗАТО г.Североморск пополнился новым транспортом для перевозки детей

Автобус марки «Ford» - современный, а главное отвечающий всем требованиям безопасности автомобиль. Он полностью укомплектован для перевозки детей, оборудован системой навигации «глонасс», сигнализацией, громкоговорителем, тахографом. Каждое из 22 сидений оснащено ремнями безопасности и кнопкой для связи с водителем.

- По заявкам образовательных учреждений он будет использоваться для перевозки детей на олимпиады, конкурсы и спортивные соревнования, но прежде всего – для доставки ребят в детский сад Щукозеро. С прошлой осени мы организовываем бесплатную перевозку дошкольников из Североморска в посёлок - больше 30 детей в течение учебного года ездили в 41 детский сад. Логистика полностью отработана. В дороге ребят сопровождают воспитатели, которые играют с ними и даже проводят экскурсии по пути в детский сад и обратно, - рассказал заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Светлана Горжий.

Группы на новый учебный год в детских садах ЗАТО скомплектованы, очереди нет – все малыши обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Как рассказали в Управлении образования, родителям, которые возят детей в Щукозеро из Североморска, предлагали детский сад в городе – 9 семей отказались. Им пришлись по душе и современный садик в посёлке, и организованная доставка малышей.

С новым автобусом перевозка детей будет ещё более комфортной и безопасной. Он появился в муниципалитете благодаря областной поддержке. Необходимую на приобретение транспорта сумму выделил губернатор.

- Помощь пришла своевременно. Автобус, который есть в муниципалитете, уже в 2021 году нельзя будет использовать для доставки дошкольников в детский сад – требования к транспорту, на котором осуществляется перевозка детей достаточно строгие. Эта проблема была озвучена главе региона Андрею Чибису, когда он приезжал в Щукозеро с рабочим визитом. Хочу поблагодарить его за оказанную поддержку, - сказал руководитель ЗАТО Владимир Евменьков.

В планах на новый учебный год – приобрести монитор, на котором дети в дороге смогут смотреть мультфильмы. Оказать содействие в решении этого вопроса приглашают социально ответственных предпринимателей.