Почти каждый четвертый россиянин недоволен своей жизнью полностью105 километров – в честь 105-летия ММТП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.07.20 08:30

Автопарк системы образования ЗАТО г.Североморск пополнился новым транспортом для перевозки детей

Автобус марки «Ford» - современный, а главное отвечающий всем требованиям безопасности автомобиль. Он полностью укомплектован для перевозки детей, оборудован системой навигации «глонасс», сигнализацией, громкоговорителем, тахографом. Каждое из 22 сидений оснащено ремнями безопасности и кнопкой для связи с водителем.  

- По заявкам образовательных учреждений он будет использоваться для перевозки детей на олимпиады, конкурсы и спортивные соревнования, но прежде всего – для доставки ребят в детский сад Щукозеро. С прошлой осени мы организовываем бесплатную перевозку дошкольников из Североморска в посёлок - больше 30 детей в течение учебного года ездили в 41 детский сад. Логистика полностью отработана. В дороге ребят сопровождают воспитатели, которые играют с ними и даже проводят экскурсии по пути в детский сад и обратно, - рассказал заместитель начальника Управления образования администрации ЗАТО Светлана Горжий.

Группы на новый учебный год в детских садах ЗАТО скомплектованы, очереди нет – все малыши обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Как рассказали в Управлении образования, родителям, которые возят детей в Щукозеро из Североморска, предлагали детский сад в городе – 9 семей отказались. Им пришлись по душе и современный садик в посёлке, и организованная доставка малышей.

С новым автобусом перевозка детей будет ещё более комфортной и безопасной. Он появился в муниципалитете благодаря областной поддержке. Необходимую на приобретение транспорта сумму выделил губернатор.

- Помощь пришла своевременно. Автобус, который есть в муниципалитете, уже в 2021 году нельзя будет использовать для доставки дошкольников в детский сад – требования к транспорту, на котором осуществляется перевозка детей достаточно строгие. Эта проблема была озвучена главе региона Андрею Чибису, когда он приезжал в Щукозеро с рабочим визитом. Хочу поблагодарить его за оказанную поддержку, - сказал руководитель ЗАТО Владимир Евменьков.

В планах на новый учебный год – приобрести монитор, на котором дети в дороге смогут смотреть мультфильмы. Оказать содействие в решении этого вопроса приглашают социально ответственных предпринимателей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Семён Андреевич П.
21.07.20 10:15
А когда местное население будет наводить порядок в Териберке? Сколько можно мусор собирать всем миром в самом красивом месте Заполярья?
Комментарий к новости:Мурманские активисты ОНФ провели экологическую акцию на побережье Баренцева моря в Териберке
Валерий Лысенко
18.07.20 20:26
Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя
Комментарий к новости:Один день из жизни Кильдинстроя
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Андрей Коровянский – о «красной зоне» в Долине Уюта и кинологическом парке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:15«Карамель». Художественный сериал, 38 серия (16+)11:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:25«Питер FM». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области прирост поступлений по страховым взносам за шесть месяцев 2020 года составил 4,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 34 копейки, доллар теряет почти 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии выбивает долги с потребителей, нарушая законодательство-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Россияне должны знать, сколько они смогут прожить в своём доме до момента, когда здание станет аварийным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовал: 621 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика