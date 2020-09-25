Автоподъезд к Алакуртти сделали, теперь дело за мостом через реку Тунтсайоки

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Василий Омельчук совершил рабочую поездку в Алакуртти. Вместе с первым заместителем главы администрации Кандалакшского района Ириной Просоленко и главой Алакуртти Александром Самариным депутат осмотрел автоподъезд к сельскому поселению, который в этом году был полностью заасфальтирован, в том числе в результате взаимодействия муниципальной власти и областного парламента.

«Решена задача, выполнение которой откладывалось долгие годы: сделан важный шаг на пути к созданию необходимой посёлку современной инфраструктуры», - отметил Василий Омельчук.

Кроме того, по поручению председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового вице-спикер проинспектировал несколько социально значимых объектов Алакуртти: детские площадки, место будущего спортивного сооружения, а также стройплощадку на месте будущего детского сада. Дошкольное учреждение должно быть сдано через год.

В разговоре с представителями подрядчика был сделан акцент на необходимость выдерживать нужные темпы строительства. Решение связанных с этим вопросов будет проходить в постоянной координации между заказчиком, исполнителем, представителями муниципальной и региональной власти.

Также был осмотрен мост через реку Тунтсайоки, который, соединяя части села, находится в неудовлетворительном состоянии. Василий Омельчук подчеркнул: «Если не принять никаких мер, то одна часть Алакуртти может быть надолго отрезана от центра, что, в частности, приведёт к значительным неудобствам для школьников, которые будут вынуждены добираться до школы окружным путем. Считаю необходимым взять решение этой проблемы на депутатский контроль».