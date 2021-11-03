Автоподъезд к Апатитам отремонтирован в рамках дорожного нацпроекта 2022 года

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения – автоподъезда к Апатитам.

Заказчиком работ выступило ГОКУ «Мурманскавтодор», ремонт выполнила подрядная организация ООО «Мурманавтодор». По условиям государственного контракта завершение работ планировалось только в августе 2022 года, однако ремонт был выполнен опережающими темпами в 2021 году. Проведены работы по укладке 32 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Подрядчик успел уложить асфальт при благоприятных погодных условиях.

Региональный Минтранс обращает внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдать требования дорожных знаков и разметки даже при комфортном проезде по трассам.