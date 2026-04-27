Автопробег «Города-герои — города героев» пройдёт с 22 июня по 3 июля

Второй масштабный автопробег «Города-герои — города героев» в 2026 году стартует 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны в Москве. В год 85-летия начала формирования народного ополчения, пробег пройдёт «Дорогами народных ополченцев». Об этом после подписания соглашения со Смоленской областной Думой в Таврическом дворце в Петербурге сообщил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Здесь 26 и 27 апреля проходят мероприятия Совета законодателей России.

Как пишет «Парламентская газета», основными участниками автопробега станут герои СССР и России, в том числе ветераны специальной военной операции. По словам Шапошникова, как и в прошлом году, автопробег пройдёт на автомобилях марки «Москвич»: «В этом году помимо городов-героев, мы включаем в маршрут автопробега города славы и различные знаковые места, где проходили сражения, где покоятся наши герои Великой Отечественной войны».

Алексей Шапошников отметил, что именно в Москве была сформирована самая массовая дивизия Народного ополчения. «При этом в 1941 году 3 июля Иосиф Сталин обратился ко всему советскому народу и народные ополчения формировались практически во всех населенных пунктах, во всех городах и во всех регионах», — дополнил глава Московской городской Думы.

По информации администрации города Смоленска, география автопробега охватит 18 регионов Российской Федерации (города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; республики Крым и Карелия; Краснодарский край; Московская, Ленинградская, Смоленская, Калужская, Ростовская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Мурманская, Новгородская, Тверская области).

Помимо посещения 11 городов-героев Российской Федерации и Республики Беларусь, маршрутами будут предусмотрены остановки в памятных местах, связанных с подвигами народных ополченцев.