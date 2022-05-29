Автопробег Североморск – Брест стартовал в главной базе Северного флота

28 мая в главной базе Северного флота – городе Североморске – на Приморской площади стартовал автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» по маршруту г. Североморск – г. Брест, инициированный профессиональным союзом гражданского персонала Вооруженных сил России.

Началось мероприятие с митинга на Приморской площади и возложения цветов к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Заполярья». Участники автопробега свяжут два города в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Россия всегда была и остается великой державой, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Каждая страница в её летописи – это великие судьбы, корабли, имена, которые стали легендами, это сотни сражений, в которых всегда было место подвигу и мужеству. Гордостью для нас – жителей Заполярья – был и остается Краснознаменный Северный флот, наши герои. Борис Сафонов, Магомед Гаджиев, Анатолий Бредов и многие другие. Каждый из них – яркая личность, особенная, потрясающая силой духа и характера. Пусть автопробег станет своего рода энциклопедией, рассказывающей о местах славных дел наших героев!

Парламентарий пожелал всем участникам акции – лёгкой дороги, новых впечатлений и успехов.

Автопробег общей протяжённостью 2800 километров пройдёт по маршруту Североморск – Санкт-Петербург – Псков – Смоленск – Минск - Брест. В автопробеге принимают участие 16 автомобильных экипажей представителей территориальной организации профсоюза Северного флота, которые представляют города Мурманской области Мурманск, Североморск и Полярный.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на всём протяжении пути участники автопробега будут возлагать венки у подножий мемориалов боевой славы. Помимо этого, североморские экипажи автопробега передадут гильзу с землей с мест линии обороны Заполярья в мемориальный комплекс «Брестская крепость».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12423424@egNews