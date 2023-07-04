Автопробег ветеранов-подводников прибыл на Северный флот

Сегодня, ветераны-подводники и члены их семей, участники автомобильного пробега под девизом «Слава подводникам Родины!» прибыли на Северный флот.

Экипажи автопробега посетили историческую базу Северного флота – город воинской славы Полярный, где провели митинг и возложили венки и цветы к мемориальному комплексу «Морская душа», почтив память воинов-североморцев защитников Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, а также посетили историко-краеведческий музей города.

После ветераны-подводники и члены их семей совершили переезд из города Полярный в столицу подводных сил Северного флота - город Гаджиево.

На главной улице города состоялась их торжественная встреча. Церемонию встречи возглавил командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Анатолий Коваленко.

У памятника «Подводникам ракетоносцев – наследникам боевой славы» подводники Северного флота и участники автопробега провели митинг и возложили венки и цветы, а также почтили память Героя России матроса Сергея Перминина.

На борту одной из атомных подводных лодок для участников автопробега проведена экскурсия.

Также участники автомобильного пробега под девизом «Слава подводникам Родины!» посетят города Видяево и Заозерск, и главную базу Северного флота город Североморск.

Автопробег «Слава подводникам Родины!» посвящён Дню Военно-морского флота России, стартовал 1 июля от Адмиралтейства, где расположено Главное командование ВМФ России и проходит по маршруту: Санкт-Петербург-Петрозаводск-Беломорск-Мурманск-Полярный-Гаджиево-Видяево-Заозерск-Североморск и обратно.

Как сообщает пресс-служба СФ, акция проводится с целью привлечения внимания общественности к службе в подводном флоте, для поддержки нынешнего поколения подводников и в память о подводниках, погибших при исполнении воинского долга в мирное время.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472058@egNews