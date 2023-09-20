Автопробег «Zа наших! За Победу!» состоялся в Кандалакше

Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Историческая память». При поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и в честь 79-й годовщины освобождения села Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков, в поддержку участников СВО на территории Кандалакшского района состоялся автопробег «Zа наших! За Победу!», объединивший более 50 человек.

Стартовала автоколонна из Кандалакши и Зеленоборского. После возложения цветов у памятников защитникам Заполярья на своих территориях, участники встретились на алакурттинской отворотке, далее вместе направились к главному мемориалу села Алакуртти с остановкой на Вермане.

На каждом памятном месте состоялись митинги с минутой молчания.

«Мы собрались, чтобы поддержать военных, которые, рискуя своей жизнью, защищают будущее нашей страны и народа, а также почтили память павших героев-защитников Алакуртти. Сохранение традиций и патриотическое воспитание являются приоритетными задачами народную программу партии», - отметила депутат Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район Ирина Самарина.

Команда автопробега проехала более 300 километров, посетила несколько мемориалов на братских могилах погибших в ходе защиты Алакуртти.

«Очень приятно было видеть, как тепло нас встречали жители посёлка, которые потом присоединялись к нашему автопробегу. Мы уверенны, что люди не забывают о подвиге старшего поколения и мы должны своими практическими делами эту память поддерживать», - поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Савенкова.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-kandalakshe-sostoyalsya-avtoprobeg-za-nashih-za-pobedu