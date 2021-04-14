Автор документальных фильмов для «Discovery Channel» провёл встречу с участниками киношколы «Печенгафильм»

На очередной очной сессии киношколы «Печенгафильм» в никельском Центре «Вторая школа» слушатели встретились с известным кинооператором Михаилом Овчинниковым. Более 15 лет он снимает художественные и документальные фильмы для ведущих телеканалов – «Первого», «RT», «Discovery Channel», а также интернет-платформ. Михаил бывал в творческих экспедициях на Северном полюсе, Новой Земле, в различных уголках России и мира.

Гость поделился с начинающими режиссёрами своим богатым профессиональным опытом. Речь шла в основном о технических компетенциях оператора. Михаил Овчинников наглядно на кадрах и фотографиях показал, как пользоваться съемочным и осветительным оборудованием, насколько важны понимание законов композиции, навык выбора технических и творческих средств для решения поставленных режиссёром съёмочных задач. При этом большую часть занятий он посвятил личностным качествам человека, который берёт в руки камеру.

«Оператору необходимы увлеченность, чувство вкуса и стиля, желание привнести в фильм что-то своё. И в то же время – понимание своей роли в съёмочной команде. Если хочешь стать профессиональным кинооператором, развивай в себе интерес к жизни и миру, воспитывай уважение к окружающим и любовь к искусству», - сказал Михаил.

Общение слушателей киношколы с Михаилом Овчинниковым проходило в формате диалога и для многих начинающих режиссёров стало первым прикосновением к операторской профессии. Слушатели смогли познакомиться со съёмочной аппаратурой, погрузиться в теорию и практику работы оператора.

Приобретённый слушателями киношколы опыт призван помочь им в подготовке к презентации своих проектов и съёмках конкурсных фильмов.

Для справки:

Как сообщает региональное Министерство культуры, организаторы проекта «Киношкола «Печенгафильм»» – АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» при поддержке компании «Норникель», и творческое объединение «Нордфильм». Проект осуществляется при участии Союза кинематографистов Российской Федерации и информационной поддержке Минкульта Мурманской области.