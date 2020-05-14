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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.20 17:20

Автор и координатор акции «Я читаю имена погибших в Блокаду» благодарит активных и отзывчивых жителей Мурманской области

9 мая, в День Победы,  в Санкт-Петербурге на Конной, 10  был включён аудиофайл имен погибших в блокаду, в записи которого жители Мурманской области принимали активное участие.

Почти полгода Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России организовывало привлечение к участию в акции желающих северян. Самыми активными стали работники АО «10 СРЗ», входящий в ОСК (присоединились также «Севмаш» и Балтийский завод), сотрудники образовательных учреждений, военнослужащие, кадеты, волонтёры, журналисты. Совместными усилиями удалось озвучить около 50 тысяч имён.

Петербуржец Юрий Вульф, идейный вдохновитель памятной акции, написал письмо в адрес жителей нашего региона, принявших участие в акции «Я читаю имена погибших в Блокаду»: «Дорогие друзья из Мурманской области!

Год назад начались первые записи акции «Я читаю имена погибших в Блокаду».

Сегодня в едином аудиофайле более 250000 имен из известных на сегодня 630000 жертв блокады.

К сожалению, в Санкт-Петербурге кроме 50 школ, которые успели в период с октября до середины марта записать 130 000 имен, активно никто не участвует. На запрос о помощи в записи от администрации города поступали советы, куда нам следует обратиться.

Ваша Мурманская область - единственная в России, которая, узнав об акции, не осталась в стороне и не давала советов, а через региональное отделение общественной организации «Союз машиностроителей России» подключилась к записи 50000 имен в школах, заводах, воинских частях.

Ни один военнослужащий во всей стране кроме ваших ребят и Тюменского кадетского Президентского училища не участвует в акции. Ни одно предприятие России, кроме АО «10 СРЗ», не организует участие в акции.

Ни один крупный государственный служащий России, кроме губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и его семьи ещё не участвовал в записи имен.

Только Единый волонтёрский центр Мурманской области из сотен или тысяч волонтёрских движений в стране присоединился в нашей акции Памяти.

Мы ведём учёт всех имен в записи и всех участников акции.

Очень важно, что вы записали 50 000 имен. Но более значительно то, что участие в акции приняла целая область России, от губернатора до солдата, показав пример всем остальным регионами и Санкт-Петербургу.

Сегодня каждое пятое записанное имя в общем аудиофайле произнесено и записано в Мурманской области.

Если существуют души погибших, то они 75 лет ждали не очередного Парада, а ждали, когда кто-то вспомнит о них и назовет их имена.

Если существуют души погибших, то они сверху видят всё, что делается и не делается с сохранением Памяти о них каждым из нас.

Их не обманешь своей занятостью военно-патриотическим воспитанием и большой рабочей или учебной нагрузкой. 15 секунд нужно, чтобы произнести и записать одно имя. 15 минут нужно, чтобы записать 50 имен, а за этими секундами и минутами целая жизнь человека. От большинства жертв блокады сегодня остались только имена.

124301 ребёнок погиб в годы блокады. Нет ни одного города на нашей планете с таким числом погибших детей.

Считаю, что лучшей благодарностью тем, кто участвовал в акции, будут не почётные грамоты, а сознание каждым своего личного участия в сохранении Памяти о невинно погибших в блокаде.

Среди тысяч голосов, один раз каждые 5 месяцев на всех безымянных могилах и на Пискаревском мемориале будет звучать во все времена и ваш голос.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, наконец, станет явью, а не только надписью на обелиске.

Желаю всем вам здоровья и счастья в жизни.

Автор и координатор акции «Я читаю имена погибших в Блокаду» Вульф Ю.И.».

Комментарии

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