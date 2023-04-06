Авторскую выставку «Глазами Донбасса» покажут в Североморске

С организацией экспозиции помогла региональная общественная приёмная партии «Единая Россия».

Выставка объединила фотографии и рисунки участников специальной военной операции, военных корреспондентов РИА «Новости», «RT», а также независимого журналиста из Германии Алины Липп.

Напомним, с предложением продемонстрировать северянам результаты работы фотохудожников в районах боевых действий к сенатору РФ, руководителю региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» Татьяне Сахаровой обратился советник врио главы ДНР Ян Гагин. Инициативу поддержало Министерство культуры Мурманской области.

Выставка уже экспонировалась в областном центре в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» и Мурманском арктическом государственном университете.

«Следующая точка – столица Северного флота - Североморск. Уникальные снимки, без прикрас рассказывающие о происходящем в Донбассе и на других освобожденных территориях, помогают увидеть честную картину происходящего. Эти кадры не оставят равнодушным никого. Мы постараемся привезти выставку во все муниципалитеты Мурманской области. О месте и времени проведения обязательно проинформируем на страницах в социальных сетях нашей общественной приёмной», - отметила Татьяна Сахарова.

Фото предоставлено региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».