Авторы концепции парка на территории «малой Долины уюта» учли пожелания мурманчан

АНО «Центр городского развития Мурманской области» провёл три встречи и проектный семинар с жителями областного центра по итогам конкурса проектов. С мурманчанами обсудили варианты благоустройства заболоченного пустыря. В результате специалисты получили более 80 уникальных предложений, их изучили, проанализировали и учли в работе над проектом.

Жители хотят, чтобы пространство было всесезонным, раскрывающим исторический контекст, способствующим развитию предпринимательской активности и не наносящим вред экологии места.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в связи с этим проект был дополнен: учтены различные зимние и летние сценарии, выделены зоны с уникальными малыми архитектурными формами, предложено дополнительное озеленение. Пешеходная и транспортная инфраструктура была откорректирована так, чтобы максимально сохранить экосистему озера Варничное.