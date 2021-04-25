Авторы литературных произведений об Арктике смогут претендовать на премию памяти Виталия Маслова

В Мурманской области учреждена новая мера поддержки писателей. В этом году начнется конкурсный отбор претендентов на соискание Всероссийской Арктической литературной премии им. В.С. Маслова. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

Премия поможет выявлять и популяризировать современные литературные произведения, сюжет и содержание которых посвящены российской Арктике, ценностям и мировоззрению коренных и современных жителей арктических регионов, природе Крайнего Севера, его истории и культуре.

Премия посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.

Как сообщает региональное Министерство культуры, награды присуждаются по результатам конкурса в номинациях «Современная проза» и «Современная поэзия». Раз в два года будут объявлены победители в тематической номинации «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Размер премии в каждой номинации – 250 тысяч рублей. Номинантами премии могут стать авторы из любого региона Российской Федерации.

Учредители премии – глава региона и Союз писателей России.

Подробная информация о начале конкурса будет размещена на сайте регионального министерства культуры.