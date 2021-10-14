Автослесарям обещают зарплату в 200 тысяч рублей, обучение, инструменты, печеньки и бонусы

За год спрос на автослесарей и автомехаников в регионах СЗФО вырос почти в 2 раза – около 3500 специалистов требуются компаниям и автосервисам Северо-Запада с начала года. Эксперты hh.ru выяснили, что кроме роста числа вакансий, а значит и спроса на работников компании кратно повысили предлагаемую зарплату и условия труда.

В среднем автомеханикам СЗФО сейчас предлагают зарплату около 75 тысяч рублей, что на 25% больше, чем в других регионах России. При этом высокие зарплаты в вакансиях готовы предложить не только петербургские компании, но и мурманские, архангельские, карельские, калининградские и другие.

Компании сильно заинтересованы в работниках и кроме обучения и курсов (для кандидатов с небольшим стажем), улучшают условия работы, предлагая чистые и отапливаемые боксы, инструменты, спецодежду. У части компаний есть душ для работников, которым можно воспользоваться после трудового дня, а также чай, кофе, печеньки, фрукты, компенсация фитнеса и медуслуг, а также другие бонусы. Интересно, что раньше такие расширенные условия чаще всего можно было встретить для офисных работников в ИТ-сфере или маркетинге.

Рейтинг «дорогих» вакансий для автомехаников и слесарей в регионах СЗФО: