Автослесарям обещают зарплату в 200 тысяч рублей, обучение, инструменты, печеньки и бонусы
За год спрос на автослесарей и автомехаников в регионах СЗФО вырос почти в 2 раза – около 3500 специалистов требуются компаниям и автосервисам Северо-Запада с начала года. Эксперты hh.ru выяснили, что кроме роста числа вакансий, а значит и спроса на работников компании кратно повысили предлагаемую зарплату и условия труда.
В среднем автомеханикам СЗФО сейчас предлагают зарплату около 75 тысяч рублей, что на 25% больше, чем в других регионах России. При этом высокие зарплаты в вакансиях готовы предложить не только петербургские компании, но и мурманские, архангельские, карельские, калининградские и другие.
Компании сильно заинтересованы в работниках и кроме обучения и курсов (для кандидатов с небольшим стажем), улучшают условия работы, предлагая чистые и отапливаемые боксы, инструменты, спецодежду. У части компаний есть душ для работников, которым можно воспользоваться после трудового дня, а также чай, кофе, печеньки, фрукты, компенсация фитнеса и медуслуг, а также другие бонусы. Интересно, что раньше такие расширенные условия чаще всего можно было встретить для офисных работников в ИТ-сфере или маркетинге.
Рейтинг «дорогих» вакансий для автомехаников и слесарей в регионах СЗФО:
- автомеханик, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/41182235, Санкт-Петербург;
- автослесарь/мастер по ремонту автомобилей, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48265470, Санкт-Петербург;
- автослесарь – автомеханик, до 125 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48369703, Санкт-Петербург;
- Шиномонтажник, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48737586, Санкт-Петербург;
- автослесарь, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/47431056, Псков;
- автомеханик по ремонту топливной аппаратуры, от 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48276661, Псков;
- автомеханик / моторист, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48259455, Мурманск;
- Механик автослесарь, до 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48663109, Мурманск;
- автомеханик Volkswagen/Audi, от 95 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47986486, Мурманск;
- автослесарь-автомеханик, до 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48123447, Архангельск;
- автослесарь (KIA), до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/45225042, Архангельск;
- Автослесарь ходовой части, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48722011, Калининград;
- автослесарь по ремонту двигателя, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48143785, Калининград;
- автомеханик, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48059903, Калининград;
- автослесарь/Автоэлектрик, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/45211393, Петрозаводск;
- автомеханик/слесарь по ремонту автомобилей, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48671352, Петрозаводск;
- автомеханик Volkswagen/Audi, от 95 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47986485, Петрозаводск;
- слесарь по ремонту автомобилей, до 90 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/47969964, Ухта;
- Слесарь по ремонту грузовых автомобилей, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48250030, Сыктывкар;
- слесарь по ремонту автомобилей (электрооборудование) 5 разряда, от 79 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/47363482, Усинск;
- автомеханик, до 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48724556, д. Кипень (Ленобласть) ;
- автослесарь / электрик, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48266579, Пушкин;
- механик автослесарь, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48426963, Колпино;
- автомеханик / Автослесарь / Автоэлектрик, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/45210365, Великий Новгород;
- Автослесарь, от 90 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/46597840, Великий Новгород;
- автослесарь, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/47431152, Великий Новгород.